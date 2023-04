Si chiude il Club dei copioni: ultimo appuntamento con Federica Iacobelli, incentrato sui testi di Fabrice Melquiot

Prosegue ad aprile il Club dei Copioni, il ciclo di incontri dedicati alla lettura di testi per la scena: un percorso non di semplice alfabetizzazione ma di conoscenza, per aprire la strada a una nuova relazione e comprensione della drammaturgia in generale, di quella contemporanea in particolare. L’ultimo appuntamento di laboratorio del Club dei Copioni sarà mercoledì 19 aprile ore 15 con l’incontro guidato dalla scrittrice, sceneggiatrice, docente e curatrice editoriale Federica Iacobelli, incentrato sui testi di Fabrice Melquiot, noto drammaturgo della scena contemporanea francese, autore di testi per il teatro, la radio e l’infanzia.

Dopo una formazione d’attore, lavora nella Compagnie des Millefontaines, diretta da Emmanuel Demarcy-Mota. Allo stesso tempo scrive. Nel 1998 sono pubblicati i suoi primi testi per bambini. Autore di una ventina di testi fra i quali: Les petits mélancoliques, Perlino Comment, Percolateur Blues (2001). Nel 2008 ha ricevuto il Prix Théâtre de l’Académie Française per l’insieme della sua opera.I suoi testi sono tradotti in diverse lingue (tedesco, spagnolo, italiano e russo) e rappresentati a livello internazionale.

Per info e prenotazioni: progetti.teatrotestori@elsinor.net | 0543722456 | www.teatrotestori.it. La partecipazione agli incontri del laboratorio standard del Club dei Copioni è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati)