Si festeggia ancora con il Carnevale ad San Martèn

Domenica 12 marzo c'è il grande ritorno del Carnevale di San Martino in Strada. A partire dalle 14,30 i n programma un concorso mascherato nel parcheggio della palestra e a seguire spettacoli musicali e di magia lungo il percorso reso pedonale per ospitare la festa in Via dell'Appennino.

Con Paolo e Loris musica e sorrisi poi l'intrattenimento di Gulliver, i giochi di strada di Nonno Banter, La Pina per i più piccoli, il DJ Luca Crezy, Mago Pastrocchio, gli Alpini e vin brulè e tanto altro.