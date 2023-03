Si presenta il nuovo Rapporto sull'economia del territorio

Giovedì 30 marzo, alle 15, la Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini, presenta l’annuale Rapporto sull’Economia del territorio. In uno scenario quanto mai complesso, la presentazione del Rapporto rappresenta un momento particolarmente importante nel quale risultati e strategie per la Romagna sono oggetto di condivisione con i rappresentanti delle istituzioni, della politica e della nostra comunità.

Dopo i saluti introduttivi del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini e del presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, seguirà una tavola rotonda incentrata sui temi dell'innovazione, dello sviluppo e dei territori, di cui saranno protagonisti Gian Luca Zattini (sindaco di Forlì), Enzo Lattuca (sindaco di Cesena) e Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini), a cui seguirà un focus del presidente Battistini dedicato alle dinamiche territoriali e alle strategie per la crescita.

Come ulteriore contributo alla riflessione sono previsti gli interventi di Alberto Mingardi (politologo e docente alla IULM di Milano), che illustrerà come pubblico e privato siano differenti ma alleati per un nuovo modello di sviluppo, e di Roberto Battiston (professore ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Trento e già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana), che presenterà come la Space Economy sia utile all'innovazione e allo sviluppo in Romagna.

Le riflessioni finali saranno affidati all'assessore allo sviluppo economico e green economy della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla. Modera e coordina Simona Branchetti, giornalista del TG5.

Si precisa che la partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione compilando l'apposito form. Sarà possibile seguire l'evento anche in diretta streaming sui canali social della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini.