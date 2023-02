Si sfidano le avversità con il sesto Winter Trail della Campigna

Domenica 19 febbraio si svolge il sesto Winter Trail della Campigna, la corsa competitiva in montagna in semi autosufficienza alimentare con percorso in ambiente appenninico. Il percorso è lungo 23 km con dislivello + 700 m e ma ci sarà la possibilità di partecipare anche ad una corsa o camminata non competitiva di 10 km.

La corsa è roganizzata dall'Associazione Sportiva Forlì Trail in collaborazione con la Pro Loco della Campigna, la scuola di sci di Campigna, l’Albergo Scoiattolo, L’Albergo Gran Duca e Sport Pippo Olimpico.

Il CWT è una gara di corsa in montagna in semi autosufficienza alimentare in ambiente naturale di montagna, lungo sentieri e mulattiere: si tratta di un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo e potrebbe presentare fondo ghiacciato o nevoso. Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una corsa/camminata non competitiva che, pur mantenendone le norme, non contempla l'obbligo di presentare il certificato medico sportivo e non prevede il cronometraggio ne sarà redatta nessuna classifica ne premiazione.

La gara si svolge in semi-autosufficienza. Questo implica la capacità degli atleti ad essere autonomi tra due punti ristoro, tanto sul piano alimentare quanto su quello dell'equipaggiamento e della sicurezza ed essere in grado di adattarsi in caso di eventuali problemi incontrati o prevedibili come, ad esempio, avverse condizioni meteo, infortuni. Lungo i percorsi verranno posti 2 dei punti di ristoro per il reintegro di sostanze liquide e/o solide, che saranno indicativamente al 7°km e al 14°km.

L'evento organizzato in collaborazione con Forlì Trail ASD e Pro Loco Corniolo Campigna. Info e iscrizioni: Pippo Olimpico Sport 0543 923515 (orario negozio), Maurizio Forlì Trail 340 6869388, www.forlitrail.com.

Le operazioni di consegna del pettorale avverranno presso il centro accoglienza del Parco delle Foreste Casentinesi in località campigna sabato 18 febbraio dalle 17:00 alle 18:30 e domenica 19 febbraio dalle ore 07:30, al ritiro del pettorale dovrà essere mostrato un documento di identità.