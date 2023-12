All'Ex Atr sbarca "Lo Smanet Galattico - Chirstmas Market": il Festival dell'Artigianato con musica, microspettacoli e buon cibo

È in arrivo presso l’Ex Atr l’edizione natalizia dell’evento di artigianato di qualità più atteso da tutti gli appassionati. L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle 10 alle 21 con orario continuato. Oltre 50 talenti del fatto a mano provenienti da tutta Italia da cui poter acquistare dal vivo regali artigianali da mettere sotto l’albero. Tra le proposte artigianali ci sono ceramiche, abbigliamento e accessori, quadri, home decor, illustrazioni, bijoux, complementi d’arredo, articoli per bambini e tanto altro. Per la prima volta un appuntamento di Natale in una location suggestiva e mai vista prima. Un invito ai visitatori a riscoprire questi luoghi ricchi di storia e fascino. Un’occasione perfetta per godersi il centro storico.

Ma lo Smanèt è anche musica, microspettacoli e buon cibo. Tra un acquisto handmade e l’altro, è possibile ammirare diversi spettacoli itineranti e a sorpresa. Il pubblico potrà imbattersi in magicherie varie con performers di teatro-circo. Dal buffo clown alieno che ama la musica stramba a ventagli di luce e sfere contact di una danzatrice che proviene dallo spazio, oltre a momenti di illusionismo e giocoleria. Il tutto in un’atmosfera galattica. Nell’area street food tante le delizie che allieteranno tutti i palati, di adulti e piccini. Gyoza di carne o veggie e spiedini giapponesi. Panini gourmet di pesce, carne, vegetariani e vegani. Chips bibite e vino, e poi ancora, tigelle dolci e salate, vegetariane e vin brulè. Hot drinks, cocktails, torte e biscotti, birrette e tanto altro.

L’area street food sarà attiva entrambi i giorni, nel Piazzale interno dell’edificio. Collaboreranno "College Sushi", "Al Volo", "Letyflip", "Il Furgoncino" e "Red Velvet Baskery". "Lo Smane?t e? un evento unico - spiega l’assessora Andrea Cintorino - che unisce la promozione di prodotti d’artigianato e design con la valorizzazione delle produzioni territoriali. Tanti brand e progetti innovativi da diverse regioni d’Italia saranno presenti ed uniti all’Ex Atr, un luogo di recupero in pieno centro storico, per un solo weekend, per scoprire il panorama creativo italiano, antiche tradizioni secolari e le tendenze piu? innovative".

“Non solo artigianato di qualità, ma anche suoni, luci e visioni, archeologia industriale, micro spettacoli e sfiziosissime proposte da gustare dalla colazione alla cena - dichiara l’organizzatrice Stephanie Baker -. Un Festival dell’artigianato che si evolve ad ogni appuntamento, portando una ventata di novità? ad ogni nuovo capitolo, incanto e stupore. Siamo onorati e orgogliosi che la tappa natalizia si svolgerà nel centro di Forlì, in questa prestigiosa cittadina romagnola e di far parte del palinsesto del Natale, ricco di eventi, iniziative ed attività. Grazie all’assessora Cintorino e al Sindaco per aver accolto con grande entusiasmo il Progetto Lo Smanèt.” L’ingresso al pubblico prevede un ticket di 3 euro per una giornata e di 5 euro per entrambe le giornate. Per i bambini / ragazzi under 14, persone disabili e over 70 l’ingresso è gratuito.