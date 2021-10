"Spigolatura Solidale" a San Martino in strada: raccolta delle noci a sostegno della scuola

Torna la Spigolatura Solidale, l’iniziativa in favore del sostegno alla scuola e della formazione dei giovani, organizzata dall’azienda agricola forlivese San Martino. L’appuntamento è per venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre, all’azienda Agricola San Martino (Via Persiani 61 - San Martino in Strada FC).

Nei tre giorni previsti, dalle ore 8 alle ore 17, con offerta libera (a partire da un minimo di 5 euro) per ogni nucleo familiare, si potranno raccogliere le noci rimaste a terra dopo la raccolta, come previsto dalla tradizionale pratica che da secoli si tramanda in agricoltura.

I partecipanti saranno accolti dai volontari dell’Istituto Scolastico Comprensivo n.8 di Forlì (docenti, studenti e genitori) in diversi punti d'entrata. Si conferma infatti anche quest’anno il rapporto di collaborazione fra Azienda Agricola San Martino, New Factor, azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di snack naturali a base di frutta secca e disidratata e Istituto Comprensivo di Forlì che negli anni ha portato alla realizzazione di un importante percorso per avvicinare gli studenti al settore dell’agricoltura e alla produzione della noce nel territorio.

Nelle scorse edizioni i proventi della spigolatura solidale hanno permesso di raggiungere risultati significativi con l’acquisto di attrezzatura per la scuola (ad esempio Lim, defibrillatore e nell’ultima edizione la realizzazione sul portone della scuola del mosaico “La bellezza del nostro territorio”). Quest’anno i fondi raccolti saranno destinati alla creazione della biblioteca di istituto "Isola di Lettura".

La Spigolatura Solidale viene realizzata nell’ambito dell’attività di responsabilità sociale d’impresa di New Factor che è anche capofila del progetto IN-NOCE costituito insieme alla cooperativa faentina Agrintesa e ad altre aziende agricole del territorio. Durante le giornate della Spigolatura Solidale, come nel periodo di raccolta, sarà aperto il punto vendita della San Martino, sempre più spazio di riferimento per centinaia di consumatori e appassionati della noce.



