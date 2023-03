Spinadello, in programma due nuovi eventi tra natura e cibo

In programma per il mese di marzo due iniziative dedicate allo scoperta dello Spinadello e dell’area naturalistica in cui è immerso, da conoscere anche attraverso i sapori delle erbe di campo eduli che si possono raccogliere in primavera e cibi di stagione preparati con ingredienti a Km0.

Si parte questa domenica, 19 marzo, con la passeggiata realizzata in collaborazione con l'agriturismo La Lenticchia e La Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena. Con un itinerario della durata indicativa di 3 ore, i partecipanti potranno camminare lungo il fiume e immergersi nel Sito di Importanza Comunitaria “Meandri del Fiume Ronco” - oggi designato come Zona Speciale di Conservazione (ZPS) - riconosciuto in ambito europeo per garantire il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. L’appuntamento è previsto per le ore 14.00 presso l’agriturismo La Lenticchia di Magliano (Via Maglianella 12) e per l’occasione sarà possibile prenotare anche una degustazione con piatto unico vegano accompagnato dai vini biologici della cantina Valmorri di Cesena, da consumare al termine dell’escursione. La visita farà tappa inoltre presso l’acquedotto, dove sarà possibile visitare la centrale di sollevamento e conoscere la storia di Spinadello. Per maggiori informazioni sui costi e aderire a questo appuntamento, è possibile chiamare o scrivere al numero 335 5352608 (GAE Andrea Galli).

Domenica 26 marzo sarà la volta invece di una passeggiata insieme ad Andrea Erbacci, chef del ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli, dedicata al riconoscimento dei fiori e delle erbe spontanee mangerecce che possiamo raccogliere a inizio stagione nei campi e nelle aree verdi che circondano Spinadello e il fiume Ronco. Dopo la passeggiata sarà possibile inoltre assistere ad una breve dimostrazione di come utilizzare alcune delle specie trovate, nella preparazione di ricette uniche ispirate dalla natura. Per maggiori informazioni sui costi e aderire alla visita, è possibile scrivere al numero 328 9582919 o consultare il sito www.spinadello.it

Tutti i dettagli sugli appuntamenti in programma e su come raggiungere lo Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati presso il centro abitato Selbagnone (Forlimpopoli), sono disponibili su www.spinadello.it

Spinadello centro visite partecipato Progetto di rigenerazione dal basso e valorizzazione dell’area fluviale dei meandri del fiume Ronco, che dal 2017 promuove iniziative ed eventi con partenza dalla centrale di sollevamento del vecchio acquedotto Spinadello di Forlimpopoli, promosso da Spazi Indecisi, Ass. I Meandri, Coop. Casa del Cuculo con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.