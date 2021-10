Sport e terza età, alla scoperta del libro “Progettati per muoversi" con gli autori

La via per il benessere è la somma di tante piccole azioni, perché allora non tendere ad una esistenza migliore? E’ necessario, anche per la terza età, costruire da oggi il proprio futuro iniziando a modificare fin da ora le abitudini e i comportamenti in funzione di un reale benessere psicofisico. A questo tende il libro “Progettati per muoversi - Riflessioni per migliorare la qualità della vita nel processo di invecchiamento”, che racchiude anni di studio e di pratica sportiva sul campo e unisce esperienza e competenze dei due autori, lo psicoterapeuta Andrea Spada e il preparatore atletico e chinesiologo esperto di antiaging Paolo Tumedei.

Il volume sarà presentato sabato pomeriggio 23 ottobre alle 16.30 nella sala conferenze di AIL Forlì-Cesena (Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma), in viale Roma 88, in collaborazione con AiCS Forlì-Cesena, Associazione italiana cultura sport.

All’incontro saranno presenti gli autori Spada e Tumedei, oltre che Natale La Torre medico antiaging, e Mattia Tumedei, esperto in scienze e tecniche dello sport, preparazione atletica e recupero funzionale.

Il libro

Solamente negli attimi che precedono la fine, ci si accorge della essenzialità della esistenza mentre ogni giorno si perde il senso della vita angustiati da futili preoccupazioni. Ci siamo allontanati dalla natura, e questa puntualmente presenta il conto ricordando quanto insignificanti siamo al cospetto dell’universo, bolle di sapone trasportate qua e là nell’aria. Attraverso il volume “Progettati per muoversi”, non verranno dati consigli e soluzioni, ma si cercherà di fornire corrette chiavi di lettura frutto della esperienza operativa degli autori, in modo che chiunque abbia la possibilità di scegliere o trovare le soluzioni più adatte alle proprie necessità, usando il buon senso.

La redazione del testo sancisce ufficialmente la nascita della collaborazione tra Cspe (Centro studi performance equipe) e Reborn health&sport (Società e palestra neonata a Forlì) inerente a progetti di ricerca-intervento e formazione nell’ambito della salute, della prevenzione , del benessere e dello sport a 360°. La collaborazione tra queste due realtà si contraddistingue nella fusione di esperienza e competenza con innovazione nei settori del movimento, chinesiologia, recupero funzionale, performance sportiva adattata e specifica e rivolta ad ogni fascia di età.

Per informazioni, 338.4879996



