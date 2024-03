Street food dall'Italia e non solo: torna il festival nel centro di Forlì

Dal 12 al 14 aprile torna a Forlì il gustosissimo Street food festival: una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare un’esperienza culinaria varia, rimanendo a pochi passi da casa. Piazza Saffi verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del cibo di strada, di musica e di tanto divertimento per tutti.

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30. Durante gli orari di apertura ci sarano street chef nazionali ed internazionali, con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di birre e un'area tavoli. Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre nella serata di venerdì suoneranno i Ligaband, la tribute band di Ligabue. Nella serata di sabato si esibirà invece la band HBH, The Heartbreak Hotel, che ripropone i migliore classici dagli anni ’60 ad oggi. Entrambi i concerti cominceranno intorno alle ore 21.30

L’ingresso all’evento è sempre gratuito. Evento organizzato da Tipico Eventi con il Patrocinio dell’assessorato alla Valorizzazione del Centro Storico, Rapporti con i Quartieri, Pari Opportunità, Turismo e Mercati del Comune di Forlì.