Street food protagonista nell'area dei Portici per il lungo weekend

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio torna lo Street Food a Forlì. Per la prima volta in Piazza Orsi Magnelli l'evento aperto al pubblico interamente dedicato al meglio del cibo di strada e alle sue declinazioni culinarie. Street food festival coniuga il buon cibo alla musica e all'intrattenimento per tutte le età: dai più grandi ai bambini.

Protagonisti dell’evento saranno oltre la cucina, i fantasiosi artisti di strada che con i loro intrattenimenti e spettacoli terranno compagnia con una accurata dose di divertimento. Ogni giornata sarà ricca di intrattenimenti, con Dj Set, truccabimbi, sculture di palloncini e tanto altro ancora.

In collaborazione con EuroEventi Food. Info 3381465328