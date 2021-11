"Sulla rotta di un sogno": Gianfranco Bacchi racconta l'esperienza all'Amerigo Vespucci

Sulla rotta di un sogno, al comando dell’Amerigo Vespucci. Gianfranco Bacchi, 53esimo comandante di vascello della storica nave, racconterà domenica 7 novembre la sua esperienza in un incontro nella sede dell'associazione "Inzir - Viaggiatori in circolo", in via Bezzecca 10. Dagli anni della formazione al raggiungimento dell’apice della carriera, con il comando del Vespucci: il racconto in prima persona della storia professionale del comandante di vascello Bacchi diventa esempio di un percorso di crescita a cui ogni ogni uomo può ispirarsi per raggiungere i propri successi e realizzare il proprio sogno, trovando il coraggio di aspirare sempre al proprio personale “punto più alto”.

Bacchi, comandante della nave Scuola a vola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, parlerà della sua storia di professionista del mare, dagli esordi ad oggi, mettendo in luce gli aspetti centrali della formazione di un marinaio e di uomo: spirito di sacrificio, lavoro di squadra, ricerca del limite, rispetto per la ritualità e la tradizione. Al centro del racconto la Campagna d’Istruzione 2020 sul Vespucci che l’emergenza sanitaria ha trasformato da giro del mondo a viaggio nel Mediterraneo: una esperienza che si è tramutata in una nuova sfida per trasmettere un messaggio di speranza e coraggio in un momento di difficoltà globale.

Prenotazione consigliata attraverso il sito www.inzir.it. L’ingresso è gratuito e riservato ai soci Arci. Per coloro che fossero sprovvisti di tessera è possibile sottoscriverla nella sede al costo di 12 euro. E’richiesto il greenpass



