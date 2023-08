Tanta musica, gastronomia e festa tra Santa Sofia, Campigna e Spinello

Prezzo non disponibile

Una serie di appuntamenti nel fine settimana e non solo sul territorio di Santa Sofia. Si parte giovedì 3 agosto alle 21.00, in piazza Gentili, con il concerto del Corpo Bandistico C. Roveroni ad ingresso libero.

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto il Parco della Resistenza, opsita la Festa AVIS: tutte le sere stand gastronomici e musica dal vivo. Domenica 6 agosto appuntamento invece alle ore 6.00, in Campigna, per il concerto all'alba conil Quartetto Lumiere. Verranno eseguite colonne sonore di Rota, Morricone, Piovani... Inoltre, colazione per tutti offerta dagli esercenti di Campigna. Ingresso libero.

Sempre domenica, a partire dalle 16.00 a Spinello, appuntamento con la Festa patronale della Madonna e Festa dei Bambini. Musica con il corpo bandistico Roveroni e giochi per i più piccoli.