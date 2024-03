Commedie dialettali: giovedì 07 marzo nuovo appuntamento presso il teatro parrocchiale Maria Griffiedi di Vecchiazzano via Veclezio13/A. Gianni e Paolo Parmiani di Lugo si esibiscono in “Bene, Bravi, Bis” spettacolo in due atti. Ingresso € 7.00. Per informazioni e prenotazioni 3478742306