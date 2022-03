A Teatro in Famiglia al Dragoni di Meldola: il Baule Volante in "Nico cerca un amico"

Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, "Nico cerca un amico" è lo spettacolo della compagnia Il Baule Volante, in scena sabato 9 aprile alle ore 21, per la rassegna “A Teatro in Famiglia” proposta dal Dragoni di Meldola.

Scritta da Liliana Letterese, che ne è anche interprete insieme al regista Andrea Lugli, la pièce è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. In scena i due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista.

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!

Per gli spettacoli della rassegna è attiva l’iniziativa “A cena e a Teatro in Famiglia”, con la collaborazione con i ristoratori della città, grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare al ristorante e andare a Teatro con soli 12 euro. Ristoranti convenzionati: Il Bidentino (tel. 0543 493796); La Buga (tel. 0543 494743); La Faina (tel. 0543 494519); La Meridiana (tel. 0543 492145); Il Mangianotte (tel. 0543 493338); John Ashfield (tel. 342 3558638); Luisin 2.0 (tel. 347 1999130); Resiliente (tel. 0543 490576); I 3 faggi (tel. 0543 497054).

Informazioni

Biglietti: 5 euro. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FFP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.