Teatro per famiglie all'arena San Domenico con "I musicanti di Brema"

Proseguono, venerdì 26 agosto alle ore 21.15, gli appuntamenti Family proposti da Accademia Perduta/Romagna Teatri all’Arena San Domenico di Forlì per l’estate 2022. La compagnia Teatro Perdavvero presenterà lo spettacolo I musicanti di Brema, scritto e diretto da Marco Cantori che ne è anche interprete con Giacomo Fantoni. Una divertente e colorata fiaba classica con tanta musica e canzoni eseguite dal vivo.

I protagonisti di questa favola sono un asino zoppo, un cane sdentato, un gatto senz’unghie e un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina. Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono una tavola piena di cose buone da mangiare. Ma prima di sfamarsi bisogna liberarsi dei briganti e l’unico modo per riuscirvi è quello di collaborare insieme. Gli animali così raggiungono il loro scopo e trovandosi bene insieme si fermeranno a vivere nella loro nuova casa. Teatro d’attore con musiche e canzoni dal vivo

Biglietti: 5 euro. Prevendite: dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Via Dall’Aste). Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13. La biglietteria e le prenotazioni telefoniche saranno chiuse dal 16 al 20 agosto compresi. Biglietti online: Vivaticket. La sera di spettacolo la biglietteria dell’Arena San Domenico aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it