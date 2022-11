Torna "Scampagna" la camminata naturale che parte dal Mercato di Campagna Amica

Il mercato di campagna amica di Forlì, in Viale Bologna 75, propone ogni venerdì e sabato dalle 8.00 la colazione con torte e biscotti fatti in casa e a partire dalle ore 12.00 il pranzo della tradizione, rigorosamente ai prezzi giusti e realizzati con i prodotti freschi e a km0 del mercato e del circuito Campagna Amica.

Sabato 12 novembre poi, torna “Scampagna” la camminata naturale, che questa volta congiunge il mercato di Viale Bologna, all’agriturismo I Merisi, a Villa Rovere. Anna Pirillo, Responsabile del Mercato, spiega: "La camminata si ripete sabato a distanza di poco più di un mese dalla prima edizione. Abbiamo avuto tanti partecipanti e l’entusiasmo e la richiesta rinnovata ci hanno spinto ad organizzare un secondo appuntamento, questa volta coinvolgendo un altro dei nostri agriturismi, delle vicinanze: I Merisi di Meris Agnoletti. A partire dalle ore 7.30 ci si potrà iscrivere, per partire alle 8.30. Il percorso prevede una sosta “tecnica” ai Merisi per un veloce rinfresco e il rientro verso le ore 11.00 per un totale di 10km naturali. Al rientro tutti i partecipanti potranno consumare la colazione contadina preparata dalla nostra cucina a super km0. Inoltre, sempre disponibili con tutta la fresca e coloratissima gamma di prodotti, i nostri produttori di Campagna Amica proporranno abbinamenti e soluzioni gustose e sostenibili per il banchetto domenicale”, conclude Pirillo.