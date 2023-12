Tornano gli "Incontri con l'autore" della Fondazione con Marta Cartabia e Luciano Violante

Il primo incontro della rinnovata rassegna degli "Incontri con l'Autore" della Fondazione di Forlì, inizialmente fissato per mercoledì 20 dicembre, è stato rinviato al giorno successivo, giovedì 21 dicembre, sempre alle 17.30 e sempre presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rassegna avrà da quest'anno un filo conduttore unitario, ovvero quello delle "Variazioni sul Mito", che porteranno a riprendere anche testi pubblicati da alcuni anni, ma sempre di estrema attualità, e si varranno - oltre che del confronto con gli autori - di interventi attoriali volti a riprendere, per l'appunto, le parole dei miti originali da cui dare quindi l'abbrivio alla conversazione. I primi miti chiamati in causa saranno quelli di Edipo e di Antigone, che hanno fatto da punto di partenza delle riflessioni sul concetto di giustizia di due insigni costituzionalisti come Marta Cartabia e Luciano Violante per un fortunato saggio firmato a 4 mani per il Mulino cinque anni fa.

Marta Cartabia, ordinario di Diritto costituzionale, è stata Presidente della Corte costituzionale nel 2019-20 e Ministra della giustizia nel 2021-22, mentre Luciano Violante, già ordinario di Diritto e Procedura penale, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 1992 al 1994 e Presidente della Camera dei deputati dal 1996 al 2001.

A introdurre e dialogare con i due giuristi sarà il vicepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli, mentre le letture da Sofocle ed Euripide saranno affidate a Giampiero Bartolini e Laura Zoli.