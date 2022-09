Tornano i balli di tradizione ottocentesca e scozzese: "Vogliamo far rivivere le emozioni del passato"

La serata inaugurale è fissata per lunedì 3 ottobre. La palestra della scuola elementare "De Amicis" di via Oriani ospiterà la prima dei corsi di danze di società di tradizione ottocentesca e scozzese organizzati dal Circolo di Romagna della Società di Danza. "La Società di Danza, fondata dal maestro Fabio Mollica, propone un progetto culturale che coniuga la precisione filologica nell'interpretazione di vecchi manuali di ballo con la possibilità di riproporre danze storiche in un contesto contemporaneo", spiega Bruna Bertini.

L'obiettivo è quello di "far rivivere emozioni del passato condividendo il piacere di danzare sulle note musicali di grandi compositori dell'Ottocento; riscoprire e praticare danze che, oggigiorno, sono ai più sconosciute, così approfondendo anche la parte storica delle danze e della società dell'Ottocento. Si studiano altresì le contraddanze scozzesi tramandate nei secoli come forma di incontro e socializzazione".

Locietà di Danza aderisce alla Royal Scottish Country Dance Society, alla quale è riconosciuto il merito di aver sviluppato l'arte sociale della contraddanza. Il Circolo di Romagna della Società di Danza, associazione di promozione sociale, è presente dal 2009 nella città di Forlì e collabora con enti e istituzioni presentando corsi e realizzando gran balli o spettacoli; ed è anche presente a Lugo e Sant'Agata sul Santerno.