Tornano le camminate con il Quartiere 18: "L'obiettivo è socializzare e rafforzare il legame tra gli abitanti"

La Villagrappa, associazione nata a marzo del 2022 dal gruppo di volontari storico del quartiere Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola, in collaborazione con il quartiere 18 (Villagrappa-Castiglione-Petrignone-Ciola, San Varano e Villa Rovere) e il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato ai quartieri, organizza 5 camminate tra il mese di marzo e quello di maggio.

"L’obiettivo delle camminate è duplice - sottolineano Doris Versari coordinatore del Quartiere 18 e Maurizio Valli, presidente della Villagrappa -. Da un lato far socializzare e rafforzare il legame tra gli abitanti del Quartiere 18 dall’altro, essendo prevista la partecipazione di tutti i cittadini di Forlì, far conoscere il quartiere 18". Le camminate sono previste al sabato e la partecipazione è gratuita. Si parte il 18 marzo dalla chiesa di San Varano alle 15.30 con ritorno alle 17.30. A guidare il gruppo Moreno Diana, escursionista di Villagrappa, già promotore di camminate in zona Pescaccia, durante tutto l’anno.

Le camminate sono alla portata di tutti adulti e bambini. Il chilometraggio medio è 7 chilometri e solo per le ultime due camminate sono previsti 11 chilometri circa. "L’anno scorso siamo arrivati ad oltre 50 partecipanti a camminata - spiega Valli -. Ci siamo divertiti, abbiamo socializzato e scherzato come ci si conoscesse da sempre. Questo il primo grande obiettivo, conoscersi, dialogare e farlo all’aria aperta e praticando della sana attività fisica".

I prossimo appuntamenti, rimandati in caso di maltempo sono il 25 marzo partenza da Chiesa di Rovere, 1 aprile con partenza dalla chiesa di Villagrappa, 22 Aprile con partenza da Sadurano e 13 maggio con partenza dalla chiesa di Castiglione. Per informazioni e dettagli è possibile contattare l’Associazione Villagrappa a villagrappa.asd@gmail.com, sul sito www.asdvillagrappa.it o sulla pagina fb Villagrappa Associazione.