Tra informazione e territorio: si presenta l'associazione culturale “Rivista Loggia”

Per la prima volta l'associazione culturale “Rivista Loggia” si presenta con un evento: giovedì 11 maggio alle 21, nel teatrino della parrocchia di San Pietro in via Cosa a Forlimpopoli. La serata è divisa in tre momenti.

Il primo verte sulla storia della rivista e dell'associazione di promozione sociale che la edita: dalle passioni della nascita alle ragioni di un presente che guarda al domani. Quattro anni: in tutto 35 numeri della rivista mensile, due quaderni (il terzo è quasi pronto), un poster e la partecipazione a due iniziative: una sul parco del fiume Ronco in squadra con “I meandri”, l'altra sui mondiali in Qatar in collaborazione con il Centro Pace di Forlì. Questi sono i numeri della “Loggia”: piccolo foglio che racconta storie di Forlimpopoli e dintorni più qualche incursione nel grande mondo.

A questo seguiranno due momenti più specifici legati alla comunicazione: il giornalista Pietro Caruso propone una riflessione sul giornalismo locale fra trasformazioni in atto e nuovi bisogni di cittadinanza e, a seguire, Franco Mambelli - tra i più prestigiosi studiosi di civiltà artusiana - affronta il tema della città e della sua vocazione enogastromonica a partire da un dilemma: come viene raccontata? Paolo Zanoli e Maurizio Maraldi allieteranno la serata a colpi di zirundelle improvvise.