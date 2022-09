Tra paesaggio e poesia lungo il Parco fluviale di Castrocaro: ecco il "Cammino in versi"

“Cammino...in versi” è unammino lento, adatto a tutte le età, lungo il parco fluviale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Avvolti dalla pace della natura, in sintonia con lo scorrere del fiume Montone, Laura Mengozzi, Guida Aigae, vaccompagnerà in una passeggiata di parole e rime, per equilibrare corpo e mente e immergersi totalmente nella cultura del territorio. Appuntamento domenica 18 settembre alle 10:00.

Sono previste soste di lettura di poesie di autori locali o brevi passaggi tratti da libri di storia o folclore locale. Età consigliata: 0-99. Lunghezza: 3 km ca. Ritrovo: ore 9:45 presso Ufficio IAT (Viale Marconi n.37, Castrocaro Terme, FC)

A pagamento: € 5,00 adulti – gratuito fino a 14 anni. Prenotazioni: Ufficio IAT Castrocaro Terme 0543 769631 info@castrocarotermeterradelsole.travel