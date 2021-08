Sedicicorto 2021, torna l'anteprima estiva "Tracce": grandi ospiti dal territorio

Sedicicorto Forlì International Film Festival, in programma dal 1° al 10 ottobre in edizione ibrida, in streaming su MyMovies.it e dal vivo, annuncia il suo evento di preapertura.

Tracce di Sedicicorto, alla sua seconda edizione, si terrà quest’anno il 24 agosto, alle 21, ancora una volta all’Arena Musei San Domenico, che per quella sera sarà dedicata al mondo del cortometraggio per introdurre la diciottesima edizione del festival forlivese, tappa importantissima nel panorama internazionale. Sul palco dell’Arena estiva forlivese si alterneranno grandi ospiti nazionali e provenienti dal territorio, a sottolineare l’intento di Sedicicorto di essere promotore non solo, come fa ormai da 18 anni, delle eccellenze nel campo del cortometraggio internazionale, ma anche di moltissime realtà artistiche e culturali del panorama locale e italiano.

Sarà l’occasione per il direttore artistico Gianluca Castellini, coadiuvato dalla coordinatrice del festival Joana Fresu de Azevedo, di presentare il palinsesto del festival 2021, introdurre i registi della sezione CortoInLoco, dedicata ai cineasti della Regione Emilia Romagna, e di consegnare i premi speciali di questa edizione.

Sono da vedersi le incursioni dei balli di Valentina Cavalli – talentuosa ballerina forlivese, già protagonista di diversi progetti culturali in città – e il calzante rap di Lay-Z, giovane cantante di Cesena che con le sue barre si sta facendo spazio nel complesso mondo della musica indipendente. Dal mondo del ballo arriva anche Samuele Barbetta, ex concorrente della passata edizione di Amici di Maria De Filippi, che emozionerà il pubblico in Arena con uno dei suoi toccanti quadri, dedicato al mondo del cinema. Spazio anche per la tradizione, con alcuni ballerini provenienti dalla Romagna che si esibiranno in balli tipici del territorio.

I due premi Generazione G, assegnati in collaborazione con MyMovies.it, vanno quest’anno a due giovani talenti del cinema italiano che si sono distinti quest’anno con interpretazioni di grande spessore. Leon de la Valleé è stato protagonista de La terra dei figli, film di Claudio Cupellini tratto dall’omonima graphic novel di Gipi. Ginevra Francesconi, dopo essere stata protagonista di The Nest, esordio alla regia di Roberto De Feo, quest’anno ha folgorato il pubblico con la sua splendida interpretazione in Regina, film premiato con il Ciak d’oro Cult Movie e opera prima di Alessandro Grande, regista che a Sedicicorto ha portato negli anni i suoi cortometraggi.

Emma Dante, regista de Le sorelle Macaluso, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 e vincitore del Nastro d’Argento 2021, assegnato anche alla Dante come miglior regista, riceverà il premio Amazing, assegnato in collaborazione con BirdmenMagazine.it.

Uno spazio speciale sarà dedicato ai registi emiliano-romagnoli della sezione Cortoinloco, di cui verranno presentati tutti i titoli selezionati e grazie ai quali sarà possibile svelare le eccellenze cinematografiche regionali. Oltre a questo, verranno presentate alcune produzioni esclusive di Sedicicorto, con la presentazione di importanti progetti dedicati alle attrici forlivesi del passato e al centenario di due regine del cinema italiano come Giulietta Masina e Alida Valli.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per partecipare alla serata. Ricordando che, in base alle disposizioni sanitarie e governative vigenti, sia necessario essere dotati di green pass per poter accedere in Arena, si può scrivere a indo@sedicicortol.it o recarsi alle ore 21.00 presso la biglietteria per poter assistere allo spettacolo.

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2021 si terrà dal 1° al 10 ottobre ed è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo – MIC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì la sponsorship di Intesa San Paolo, Daniele Alessandrini Abbigliamento, Cantine DreiDonà e Acquainbrick, con il patrocinio del Parlamento Europeo e FEDIC.

