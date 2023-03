Tre appuntamenti con Anpi tra Forlì e Bertinoro

Saranno 3 gli eventi che ANPI organizza per un intenso fine settimana all'insegna dell'antifascismo. Venerdì 24 marzo alle 18.00 al Games Bond di Forlì, la presentazione del libro "Il dissenso al fascismo", con l'autore Mario Avagliano. Miro Gori ne discute con lo scrittore, introduce Vico Zanetti.

Sabato 25 alle 17.00 al Circolo Arci in Via Saffi 27 a Bertinoro è la volta del libro "Sebben che siamo donne. Le ribelli di via della Ripa". Presenteranno l'opera Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, Maria Giorgini, segretaria CGIL Forlì', Miro Gori, presidente ANPI FC, Nara Lotti, partigiana.

Domenica 26 marzo alle 16,00 nella Piazzetta delle Operaie - ex-Fabbrica Battistini "Le ribelli di via della Ripa, una storia all'anno": sarà ricordata la figura di Liliana Vasumini. Con letture di Sabina Spazzoli accompagnata alla fisarmonica da Mirko Catozzi A seguire la marcia fino a Via della Ripa per deposizione corona commemorativa (in caso di pioggia incontro ore 16,00 presso Games Bond - Via F. Daverio, 5 Forlì). Promosso da A.n.p.i. Forlì Cesena e sezione comunale Forlì, in collaborazione con Malocchi & Profumi Gruppo Teatrale, Udi Forlì Aps - Archivio Udi Forlì Cesena