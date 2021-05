Crinali panoramici tra la vallata del Rabbi e quella di Fiumicello: trekking per esperti

Un'escursione completamente panoramica, camminando a fil di crinale, gettando lo sguardo un po’ nella vallata di Fiumicello ed un po’ nella vallata del Rabbi, adatta a camminatori esperti. Romagnatrekking organizza per domenica 16 maggio un trekking di 14.2 km con un dislivello di circa 1025 m, medio - difficile.

La partenza sarà il Ristorante Fiumicello, con ritrovo alle ore 9.00, pranzo al sacco: si partirà verso a monte del Sentiero Natura che porta al molino Mengozzi, salendo fra i rimboschimenti di conifere, testimonianza di un territorio in passato sfruttato dalle popolazioni locali per coltivazioni o pascoli. Si giungerà ,dopo erta salita, al Monte Pozzone e da lì, con alterne salite minori, fino al Poggio delle Culle e Poggio di Coloreto, poco dopo il bivio per il bivacco Sassello. A questo punto si seguirà il confine di regione fino ad intercettare il sentiero CAI 301 Sentiero degli Alpini che percorreremo fino alla Colla di Pian di Mezzano.

Prima una comoda strada forestale e poi un prato incolto introducono ad una decisa discesa, che con tortuosi tornanti riporta verso le quote di partenza. D’obbligo una sosta e la visita al caratteristico Molino Mengozzi, ancora funzionante nei weekend (per dimostrazioni), che si narra producesse una farina finissima, ottima soprattutto quella di castagne. Ritorno alle auto per il suggestivo e semplice Sentiero Natura, zigzagando fra i ciotoli del torrente Fiumicello.

Equipaggiamento: scarponi da trekking/escursionismo, pantaloni lunghi, pile leggero, giacca impermeabile/gore-tex, berretto/bandana, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto. Per motivi di sicurezza o in caso di maltempo il percorso, stabilito e comunicato al momento della conferma della prenotazione, potrà subire variazioni senza preavviso e ad insindacabile giudizio della Guida.

Guida: Riccardo Raggi – Romagnatrekking® (associato A.I.G.A.E., iscritto al Registro Italiano delle Guide Ambientali Escursionistiche al n° ER296, dotato di assicurazione RC, si rilascia regolare ricevuta fiscale).

