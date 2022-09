Trekking urbano a Forlì alla scoperta delle vicende di Caterina Sforza

Indirizzo non disponibile

Visita guidata in forma di trekking urbano per il centro storico di Forlì domenica 25 settembre con ritrovo ore 15 nei Giardini della Rocca di Ravaldino. La visita sarà condotta da Chiara Macherozzi , Guida Turistica Abilitata della Regione E-R, attraverso i luoghi di tutto il Centro Storico di Forlí legati alle avvincenti vicende di Caterina Sforza Riario Medici, passata alla storia come la “Tigre di Forlì” e la “Leonessa di Romagna” .

Durata della visita guidata 3 ore e mezza circa, compresi gli spostamenti a piedi attraverso tutto il Centro Storico di Forlì (ma chi lo desidera può spostarsi in bici tra una tappa e la successiva o portarsi una sedia da campeggio). La visita guidat , quasi interamente all'aperto, si terrà anche in caso di pioggia debole e terminerà nei pressi di Piazza Saffi. E' prevista una pausa a metà percorso per le varie necessità.

Informazioni

Tariffa a persona: a partire dai 19 anni euro 15. Dai 14 anni ai 18 anni € 12. Dagli 11 ai 13 anni € 10. Dagli 8 ai 10 anni € 8. Pagamento in loco. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre venerdì 23 vettembre tramite whatsapp al 349-8087330, specificando i cognomi La visita guidata si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di partecipanti e si svolgerà nel pieno rispetto delle Norme Anti-Covid19 .