Ultimi live nel weekend per la nona edizione di Comediventi al Diagonal Loft Club: soul elettronico e dj set

Arriva alle battute finali la nona edizione di Comediventi, festival musicale promosso all’interno della programmazione del Diagonal Loft Club di Forlì. Sabato 16 dicembre alle 22, spazio alle selezioni mixate con il back to back di Zeemo e Bagutot. Un “act” a quattro mani (l’equivalente di un live per il mondo della club culture) condensato in un’ora e mezza di pura esperienza sonica e di ricerca. Il primo, Luca "Grido" Gridelli aka Zeemo, è il probabilmente il miglior dj underground della zona. Cresciuto nelle serate jungle e d’n’b di club storici come Maffia e Link, è finito a suonare in situazioni di culto quali il Saturnalia Festival al Macao di Milano. Si mantiene tuttavia lontano dai riflettori perché costantemente impegnato ad esplorare le scene e le tendenze elettroniche contemporanee più interessanti. Il secondo presta le proprie selezioni nelle situazioni di clubbing maggiormente riconosciute tra Ravenna, Bologna e Milano. È tra i fondatori e resident djs di Club Adriatico ed ha suonato in eventi di importanti brand quali Diesel. Una selezione ricercata, imprevedibile ed inarrestabile che frantuma l’oramai obsoleto confine che separa live e djset.

Domenica 17 dicembre alle 21 chiude l’edizione di quest’anno il live di TECHNOIR, una band alternativa R&B/elettronica con sede a Milano, dalle origini italiane, nigeriane e greche. Il duo, formato da Alexandros Finizio e Jennifer Villa, che guidano ogni aspetto del progetto dal songwriting alla produzione e ai concept visivi, ha portato il proprio sound in tutta Europa e ha attirato l'interesse di riviste nazionali e internazionali come Afropunk e Billboard. Rolling Stone li ha nominati una delle band progressive R&B italiane più innovative. Il duo mescola Alternative, Elettronica, Jazz e tocchi di Psychedelic-Rock in una miscela molto personale, nel 2019 hanno collaborato con Stuart Zender (Jamiroquai) e Cristiano Crisci (Clap!Clap!) registrando il brano “More Than You Can See” ( AliNazione, 2019). I TECHNOIR hanno esplorato gli angoli più oscuri dell'elettronica soul con il loro album del 2020 “Never Trust theAlgorithm”, incluso nella Top 10 degli album di Billboard Italia 2020. Nel nuovo album “Aftermath” uscito a fine ottobre proseguono la loro esplorazione sonora guardando al suono di Bristol degli anni ’90. L’apertura della serata è affidata alla selezione musicale di Nicolò Matteucci di Archivio 180, negozio di musica e dischi con una spiccata propensione all’aggregazione sociale. Nic è titolare dello shop di Forlì (il primo è stato aperto a Bologna nel 2014) dove nel weekend sono spesso organizzati eventi in-store e djset.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento di posti. Non è prevista la prenotazione. COMEDIVENTI è un progetto ideato da Diagonal Loft Club in collaborazione con Archimedia e progetto Yepp e il sostegno del Comune di Forlì, Assessorato alla Cultura.