Ultimo incontro per le Conversazioni in Biblioteca al Liceo Classico con Cesare Pomarici

Ultimo appuntamento dell’edizione 2024 delle Conversazioni in Biblioteca il prossimo mercoledì 20 marzo, alle ore 15,00, alla Biblioteca del Liceo Morgagni di Forlì. L’incontro, tenuto e curato dal dottor Cesare Pomarici, sarà dedicato all’opera poetica di Ocean Voung, nato il 14 ottobre del 1988: l’anno in cui il Vietnam faceva il suo ingresso ufficiale nell’economia di mercato. Per parte materna, Vuong discende dall’unione – condannata da ambo le parti – di una donna sud-vietnamita e di un ufficiale dell’esercito americano, di stanza a Saigon. All’età di due anni – a causa di una persecuzione politica legata appunto al tradimento dei suoi – si è trasferito nel New England, dove di pari passo con la sua formazione e crescita, si è dovuto scontrare da ‘straniero’ con le grandi contraddizioni storiche degli Stati Uniti degli ultimi vent’anni.

Di questa sua traumatica scoperta dell’America, e delle travagliate vicende dei suoi avi, parlano le sue poesie e soprattutto il suo primo, e finora unico romanzo: Brevemente risplendiamo sulla terra. Una lettera di 300 pagine dedicata alla madre analfabeta per raccontarle i segreti della sua adolescenza.

Cesare Pomarici, classe 1992, svolge attività di ricerca presso l’Università di Bologna, dove studia le relazioni fra cultura umanistica e risorse digitali. È autore del saggio Paolo Volponi. Memoria e innovazione, uscito per Carocci nel 2022. Ha condotto e ideato il podcast indipendente RadiOlvidados: una raccolta di libere conversazioni con alcuni tra i grandi interpreti della cultura italiana e dello spettacolo. Cura mostre d’arte contemporanea, rassegne musicali e di Stand-up Comedy. Ha appena pubblicato, per l’editore Manni, il suo primo testo narrativo, intitolato Il liceo magico, chi vorrà, tra gli intervenuti il prossimo mercoledì in Biblioteca, potrà comprarne una copia in anteprima.