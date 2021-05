Modigliana vecchia si anima tra arte, cibo e musica con “Un bel dì di maggio”

Si terrà domenica 30 maggio, a Modigliana Vecchia “Un bel dì di maggio”, manifestazione culturale che ospiterà percorsi tra arte, cibo, musica. L’evento, immerso nel suggestivo borgo modiglianese, vedrà protagonisti diverse personalità dell’arte, coinvolte dalla ceramista Paola Bandini, curatrice dell'evento. Sarà presente anche il sindaco Jader Dardi.

L’evento non vuol essere soltanto un modo per riunirsi (dopo tanto tempo separati a causa della pandemia) sia fisicamente (con le dovute distanze) che spiritualmente, non solo un modo per raccontarsi, per regalare la propria arte, per confrontarsi, ma anche un’occasione per assaporare con gli occhi e col cuore la meravigliosa Modigliana vecchia, il ponte levatoio da cui si diramano due strade, i borghi screpolati e arrossati dal sole e dal tempo, la “vecchiezza” che vi si è addormentata sopra.

Si partirà alle 10 con l'apertura delle evento alla Madonnina dell'ospedale, si potranno ammirare le ceramiche di Paola Bandini presso la Torretta (Cortile palazzo Paiani) e l'allestimento di ceramiche di Tasucasa e DP ceramiche alla "Carbonaia di Caino". Alle 11.30 apertitivo al mercato coperto, nel pomeriggio a "La casina aperta", 'Suoni, strumenti e musicisti con Don antonio", alle 19 presentazione del libro “Storie di vecchi e di pane” di Asia Vaudo, con interventi di Davide Rondoni (che ha scritto l’introduzione) e Lamberto Fabbri (Editore, che lo ha pubblicato). Alle 18 apericena al mercato coperto ed alle 19 i Musicanti di San Crispino. Durante la giornata possibilità di viste guidate alla Pinacoteca di Modigliana.