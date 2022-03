Un incontro per scoprire “I poeti di Santarcangelo: Baldini, Guerra, Pedretti e non solo”

Prezzo non disponibile

L'Accademia di formazione permanente “Informazione continua” 2020/2021 di Auser, propopne un nuovo appuntamento, mercoledì 9 marzo alle 16,00. All' ‘ex Cinema Mazzini’ in Corso della Repubblica, 88 si terrà la conferenza “I poeti di Santarcangelo: Baldini, Guerra, Pedretti e non solo”. Relatore: Gianfranco Miro Gori.

E’ obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina.