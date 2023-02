Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 24 febbraio ale 21.00 al Circolo Inzir di Forlì il racconto di "Un milione di km in moto", con Loris Camprini, noto architetto forlivese e motociclista. Un uomo con una grande passione nella vita: la moto, due ruote che corrono sull’asfalto per le strade del mondo. In una vita a cavallo delle sue (tante!) moto ha percorso oltre un milione di chilometri.

Camprini racconterà (a braccio, come dice lui) i piccoli avvenimenti, le emozioni indimenticabili e gli incontri in luoghi lontani dagli itinerari turistici convenzionali. Il tutto è raccolto nelle sue pubblicazioni il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione sulla ricerca della Fibrosi cistica.

Evento gratuito riservato ai soci Arci.