Un teatro che fa bene: alla Sala Don Bosco torna lo spettacolo "Ciccioni"

Venerdì 22 marzo alle ore 21.00 alla Sala Don Bosco di Forlì andrà in scena lo spettacolo Ciccioni, nell'ultima versione scritta e diretta da Stefania Polidori. Le musiche inedite sono state create dal musicista-fotografo Stefano Nardi, autore anche dello scatto in locandina. Ciccioni è uno spettacolo teatrale unico nel suo genere in quanto nasce da un percorso di teatroterapia sul tema dell'obesità: in scena i pazienti-attori della chirurgia endocrina dell'Ospedale Morgagni–Pierantoni di Forlì, rappresentata sul palco dal chirurgo-sassofonista Dario Bettini.

Il progetto nasce da un'idea di Caterina Rondelli - che ha ricoperto il ruolo di psicologa e psicoterapeuta del reparto - recepita inizialmente da Stefania Polidori e Denio Derni. Successivamente lo spettacolo ha proseguito il suo cammino con numerose repliche in teatri e scuole arricchite da Stefania Polidori attraverso l'inserimento di nuovi contributi. “I ciccioni” si raccontano catarticamente confidando al pubblico i loro drammi personali, perché dietro l'obesità si nascondono spesso storie di sopraffazione, abusi, bullismo, emarginazione. L’arte li ha aiutati a liberarsi dalle loro ossessioni e ad affrontare le loro angosce. Si tratta di un teatro che fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda. Oggi i protagonisti (riunitisi nell’associazione “Amando” Associazione Malattie Endocrine e dell’Obesità) si sono trasformati in veri attori e calcare il palcoscenico è diventato una necessità. Lo spettacolo si propone come un costante percorso di ricerca e rinnovamento capace di evolvere e mutare nel tempo. Vuole rappresentare il significato di un cambiamento sempre possibile per quanto difficile.



Prenotazione consigliata: 3292986212. Offerta libera. www.associazione-amando.blogspot.com