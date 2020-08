Una "Biciclotta" per le vie di Roncadello: "Chiediamo una pista ciclabile"

Una "Biciclotta" per le vie di Roncadello. Ad organizzarlo il movimento Bikequality Forli, in collaborazione con Fiab Forlì, Fridays for Future Forlì, WWF Forlì-Cesena, PL. “V.Cimatti” di Roncadello e il Comitato di quartiere Roncadello, L’iniziativa, in programma martedì alle 19, "è stata ideata per tenere alta l’attenzione sul tema della mobilità sostenibile in città, e in particolare per dare voce a tutti quei cittadini che sognano una città ciclabile", viene spiegato

Perchè Roncadello?

E' stato scelto Roncadello, viene evidenziato, perchè "è un quartiere che da più di 10 anni chiede la realizzazione di un percorso ciclabile che consenta ai propri abitanti di collegarsi in sicurezza con la città. Le strade esistenti sono infatti estremamente pericolose da percorrere in bicicletta. Il progetto di fattibilità del percorso ciclabile per Roncadello è già stato approvato ed inserito recentemente nel PUMS ma continuano a persistere vari ostacoli che ne impediscono l’effettiva realizzazione. L’urgenza di questa ciclabile è resa ancora più impellente dall’imminente apertura di un nuovo indirizzo di studi dell’istituto Ruffilli proprio a Roncadello, che determinerà un incremento degli spostamenti verso il quartiere, in particolare da parte di studenti sprovvisti di patente e automobile".

L'evento

Per partecipare è necessario munirsi di mascherina, giubbotto caarifrangente e illuminazione bici. Il ritrovo è in programma alle 19 in Piazza Saffi, con partenza alle 19,30 direzione Polisportvo “V. Cimatti” a Roncadello. Il gruppo percorrerà Via del Canale, coordinato da volontari Fiab Forli e scortato dal gruppo “G.s. Progetti scorta” di Ravenna. Nella pedalata, a dare un contributo con i suoi cargobike, ci sarà Denis Frulloni dei “Corrieri in bici Bike Messengers FC”. Saranno presenti ciclo-soccorritori volontari del Comitato CRI di Forlì.

"Una volta giunti a destinazione, il quartiere Roncadello ci accoglierà con uno stand gastronomico che prevederà anche scelte vegetariane - viene illustrato -. I partecipanti che non volessero usufruire dello stand saranno liberi di portarsi la propria cena “al sacco” da casa. Inoltre, per diminuire l’impatto ecologico dell’iniziativa, chiediamo a tutti i partecipanti di munirsi di borraccia personale che potrà essere riempita sul posto. Sarà possibile ascoltare musica dal vivo, grazie al contributo dei musicisti: Enrico d’Eusebio (violoncello), Francesco Pennuti (hangdrum), Andrea Missiroli (fisarmonica, violino)".



Saranno presenti esponenti di vari movimenti e associazioni che interverranno per discutere, chiarire, informare sul tema. Tra gli altri, interverranno Linda Maggiori, blogger, giornalista, scrittrice, ambientalista e attivista Fiab Faenza; Nadia Camorani, coordinatrice del comitato di quartiere Roncadello; Maura Ventimiglia, presidentessa Fiab Forlì; e Alberto Conti, presidente Wwf Forlì-Cesena. Il ritorno è previsto per le 22 con arrivo a Piazza Saffi. Liniziativa è appoggiata e sostenuta dai quartieri: San Pietro, Ravaldino, Cotogni, Quattro-San Varano, Schiavonia, Romiti, San Tomè, Vecchiazzano, Ronco e Spazzoli.

Bikequality Forlì



Bikequality Forlì è un movimento apolitico "nato con l’intento di farsi portavoce del tema mobilità sostenibile e nello specifico nell’uso della bicicletta, a Forlì. Non siamo un gruppo di ciclisti sportivi. L’idea alla base del nostro progetto vede la bici come un mezzo che non ha sesso e classe, è sostenibile ed economico e può creare e promuovere equità".