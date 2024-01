Una giornata di Studi danteschi al Liceo Classico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La società Dante Alighieri e l’associazione Nuova Civiltà delle Macchine, in collaborazione con il Liceo Classico GB Morgagni di Forlì, promuovono la giornata di studi danteschi aperta a tutta la cittadinanza che si terrà giovedì 8 febbraio alle ore 15 presso l’aula Icaro del Liceo Morgagni. Protagonisti saranno Alberto Casadei, professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’ Università di Pisa, Sebastiana Nobili, professoressa ordinaria presso Il Dipartimento di Beni Culturali dell’ Università di Bologna, campus di Ravenna, e Angelo Maria Mangini, professore ordinario presso il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Bologna. Condurrà l’incontro Wilma Malucelli.

Come sempre si tratta di un approfondimento valido per la formazione dei docenti e sarà fruibile anche in streaming sul canale YouTube della associazione Nuova Civiltà delle Macchine.