Una serata per celebrare Gian Battista Morgagni: Forlì rende omaggio al suo illustre concittadino

Alla figura del grande medico patologo Giovan Battista Morgagni, alle sue opere e al suo impegno scientifico, è dedicato l’evento pubblico di lunedì 27 giugno, alle ore 21,15, presso l'Arena San Domenico di Forlì. Accompagnerà la serata il “Morgagni Ensemble” (Massimo Fiori - pianista, Vera della Scala - soprano, Sara Piciucchi - mezzo soprano e Giulia Garagnani – flautista). Condurrà la serata la giornalista Tiziana Rambelli.

Interverranno per i saluti Valerio Melandri, assessore alla Cultura e Università del Comune di Forlì; poi Mattia Altini, Ddirettore Sanitario dell’ Ausl Romagna;Fabrizio Miserocchi, direttore Ior; Stefano De Carolis, direttore dell'Unità Operativa di Cure Primarie Forlì-Cesena; Cristiano Barbarossa, regista, che introdurrà la proiezione della docufiction "Sua Maestà Anatomica Morgagni Oggi"; Giancarlo Cerasoli, pediatra, che presenterà il volume “Morgagni e Forlì”; Riccardo Mei, attore e protagonista della docufiction, che leggerà dei brani scritti da G.B.Morgagni; mentre i saluti conclusivi saranno del sindaco Gian Luca Zattini. Per info e prenotazioni: biglietteria.musei@comune.forli.fc.it, oppure telefonare allo 0543/712627. L’iniziativa, ad accesso libero e gratuito, è organizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo, Ausl Romagna Cultura, Estados Cafè Solidale e Lions Club Forlì - Cesena Terre di Romagna.

La storia

Giovan Battista Morgagni, fondatore della Patologia Moderna, illustre scienziato ed intellettuale di grande spessore, ha cambiato la storia della medicina contemporanea e rappresentato un punto di riferimento importante per la cultura scientifica moderna. Nel docufiction " Sua Maestà Anatomica Morgagni Oggi", la figura di Morgagni emerge in tutta la sua poliedricità e caratura professionale, restituendo agli spettatori e cittadini l’immagine di un grande uomo e un grande medico.