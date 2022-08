Verso Cara Forlì, partita la selezione per il miglior videoclip di liscio dell'anno

E' partita la nuova edizione del Premio Italiano Videoclip Indipendente che laureera’ come ogni anno il miglior videoclip indipendente dell’anno premiandolo come ogni anno al Mei di Faenza che tornera’ dal 30 settembre al 2 ottobre. L’anno scorso furono premiati Colapesce & Dimartino. Mentre piovono le adesioni con video veramente originali e significativi, le adesioni scadono il 31 agosto, il giornalista esperto di video e social Fabrizio Galassi con il suo gruppo di lavoro seta selezionando come anno scorso i migliori videoclip di liscio in occasione di CaraForlì che si terra’ a Forli il prossimo 3 e 4 settembre per premiare, con una giuria di giornalisti con un premio speciale de Il Liscio nella Rete, quest'anno vinto da Edgar, cantautore indie pop di Savignano sul Rubicone, il migliore videoclip di liscio dell’anno.





“Si tratta di una realta’ ancora oggi di grande rililevo che rappresenta attraverso le tante e diverse tv locali principalmente presenti nel Centro Nord una identita’ territoriale fuori dai circuiti del mainstream capace ancora di macinare centinaia di videoclip per ore e ore di televisione per un pubblico ancora appassionato di arrtisti e musica locale di intrattenimento e divertimento - dichiara Galassi -. Tra le centinaia di video presenti ne selezioneremo alcuni tra i piu’ rappresentativi e poi una nostra giuria di esperti votera’ il migliore che sara’ premiato a Forli con un Premio Speciale de Il Liscio nella Rete”. Infine, mentre si lavora verso Cara Forli non mancheranno altre sorprese come premi e riconoscimenti e novita' speciali legate al settore della musica folkloristica romagnola e al grande maestro Secondo Casadei coordinate da Giordano Sangiorgi. L'anno scorso per il miglior videoclip fu premiata la cantautrice e cantante di liscio, ballo e pop Anna Maria Allegretti con Stelle Lucenti.