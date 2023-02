“Viaggio in centro America: Chichenitza, Tikal e il primero de mayo a Cuba”: incontro con Sauro Bovicelli

Auser, per l'Accademia di Formazione Permanente “Informazione continua” 2022/2023, propone per mercoledì 1 marzo alle ore 15,00 al Palazzo della Provincia, Sala Consiglio in Piazza Morgagni, 9 la conferenza “Viaggio in centro America: Chichenitza, Tikal e il primero de mayo a Cuba”. Relatore: Sauro Bovicelli .