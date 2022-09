"Vino al Vino", la tre giorni dedicata all’Albana a Bertinoro entra nel vivo

Entra nel vivo la tre giorni di ‘Vino al Vino’ a Bertinoro. Sabato il Balcone di Romagna si immerge sulle note enologiche dell’Albana con una degustazione, un convegno e una cena a tema, in attesa del Master in programma nella giornata di domenica. Si parte alle ore 15 (fino alle 18) in piazza della Libertà con l’Aperitivo di Vino al vino accompagnato da prodotti tipici, aperto ad appassionati e winelover. Sempre nel pomeriggio alla Ca de Be’ operatori turistici esteri incontrano i produttori del territorio alla scoperta di vini e prodotti tipici, in un momento promosso da Apt Servizi.

Alle 18 nel Palazzo comunale ci sarà il convegno ‘Albana, un vino dalle mille sfumature: storia, stili, interpreti’. A parlare del vitigno autoctono per eccellenza a bacca bianca un gruppo di produttori del territorio, insieme a Vitaliano Marchi sommelier Ais referente per la Romagna della guida nazionale Ais, Vitae. L’incontro, moderato dal giornalista enogastronomico Riccardo Isola, è organizzato da Ais Romagna insieme al Consorzio Vini di Romagna. La sera alle 20 nel Ristorante Loggia dei Britti cena a tema dal significativo titolo “Aspettando il Master”. Ad accompagnare i piatti realizzati con prodotti del territorio le Albana delle cantine di Bertinoro: Celli, Tenuta La Viola, Giovanna Madonia, Tenuta Villa Trentola, Fattoria Paradiso, Bissoni. La cena è sold out.

Vino al Vino è organizzato dal Comune di Bertinoro (Assessorato al Turismo), insieme a Ais Romagna e Consorzio Vini di Romagna. Nel corso della due giorni sarà attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi di via Allende e via Badia (sabato dalle 16 alle 21 e domenica dalle 15 alle 209.