Vintage kilo sale Italy torna a Forlì per la winter edition

Torna a Forlì per la sua a Edizione, Il Vintage Kilo Sale Italy. La 3a Edizione, si svolgerà Venerdì 27 Gennaio (dalle 10.00 alle 20.00) Sabato 28 Gennaio (dalle 10.00 alle 20.00) e Domenica 29 Gennaio (dalle 10.00 alle 19.00) alle Ex Cinema Mazzini in Corso Della Repubblica 88



L'evento di Vintage Kilo Sale Italy tornerà quindi a Forlì, dopo l'ultima edizione svoltasi a Ottobre 2022. L'ingresso è libero e gratuito, ma consigliamo la prenotazione. Si tratta di un evento di Vintage kilo sale italy, dove in maniera divertente e ecosostenibile potrete trovare, provare ed acquistare al kilo i vostri capi preferiti Vintage e second hand.Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrerele fantastiche atmosfere degli anni 70/80/90, alla scoperta di un epoca ormai passata, ma mai come oggi così "di Moda".



Biglietti Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vintage-kilo-sale-italy-forli-winter-edition-517664537567