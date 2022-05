“Visioni del femminile tra teologia e filosofia”: continua il ciclo di incontri collaterali alla grande mostra su Maddalena

Prezzo non disponibile

A partire dalla figura della Maddalena, si propone una riflessione che, dando conto del cosa è cambiato nel tempo, arrivi a confrontarsi sulla donna del nostro presente. I limiti delle narrazioni storiche del Femminile verranno affrontati da diverse prospettive con particolare riferimento al come si può rimettere in discussione la dimensione del Femminile, la sua esperienza storica e il suo futuro possibile.

E' questo il focus dell'apputamento collaterale alla mostra che si terrà giovedì 19 maggio, alle 17, nella Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena. il tema “Visioni del femminile tra teologia e filosofia”, sarà affrontato da Maria Caterina Cifatte, genovese, architetto e studiosa di teologia femminista, socia dell’Osservatorio interreligioso contro le violenze sulle donne, da Rosangela Pesenti, laureata in filosofia con dottorato in Antropologia ed Epistemologia della complessità, attivista per i diritti delle donne. Conduce Wilma Malucelli presidente Comitato Dante Alighieri di Forlì-Cesena. Alle relatrici verrà donata una grafica a tiratura limitata dell’artista Laura Bellodi curata da Davide Boschini.

Oltre che in presenza diretta, sarà possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine: https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA

Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 3356372677