Halloween alla scoperta del centro di Forlì: peccati capitali, fatti di sangue, fantasmi e draghi

In occasione del lungo fine-settimana di Halloween, Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione Emilia Romagna, propone tre diverse visite guidate in modalità trekking urbano per il centro storico di Forlì, nelle serate di venerdì 28 ottobre, sabato 29 e lunedì 31. Venerdì, con ritrovo alle 20:45 al Chiostro di San Mercuriale, un percorso “peccaminoso” attraverso il centro storico di Forlí , per tappe legate ad episodi e personaggi emblematici dei 7 Peccati capitali: superbia, gola, avarizia, ira, lussuria, accidia e invidia. La visita guidata e’ per un pubblico maggiorenne (tariffa a persona 15 euro).

Sabato, stessa ora e stesso luogo di ritrovo, si prosegue con Nero a Forlì, una passeggiata “noir” attraverso tutto il centro storico di Forlì, soffermandosi davanti ai luoghi che sono stati teatro di vicende di sangue passate alla storia. Dal Medioevo alla nostra storia recente. Dal Sanguinoso mucchio, cantato da Dante nel XXVII Canto dell’Inferno, al vile assassinio del senatore Roberto Ruffilli per mano armata delle B.R., il 16 Aprile del 1988. Tariffa a persona: a partire dai 19 anni 15 euro, dai 14 ai 18 anni 12 euro, dagli 11 ai 13 anni 10 euro.

Lunedì si va alla scoperta della "Forlì stregata", con ritrovo alle 20:45, ai Giardini della Rocca di Ravaldino, via Giovanni delle Bande Nere, 1. Un itinerario “stregato ” attraverso il Centro Storico di Forlí che racconterà, tappa dopo tappa, di fantasmi e di un folletto dispettoso, di storie di infauste eclissi e di favorevolmente decisive congiunzioni astrali, di reminescenze di antichi serpenti e di draghi minacciosi, di superstizioni e oscuri presagi, di consuetudini di magia, di rimedi di medicina popolare a base, per esempio, di rospi velenosi e scorpioni, polvere di cicale e cuor di salamandra, di ricette di bellezza con code di lucertola e sangue di “vespertilione”, di esperimenti di alchimia e di altri misteri. Tariffa a persona: a partire dai 19 anni 15 euro, dai 14 ai 18 anni 12 euro, dagli 11 ai 13 anni 10 euro.

Per tutte e tre le visite guidate la prenotazione è obbligatoria entro e non oltre il giorno prima della data prescelta, esclusivamente tramite whatsapp scritto al numero 349-8087330. Ciascuna delle tre visite guidate si effettuerà solo al raggiungimento di un quorum minimo di prenotazioni pervenute entro i termini prestabiliti e sarà della durata di 3 ore circa, compresi gli spostamenti a piedi per tutto il centro storico di Forlí (chi vuole può spostarsi in bicicletta da una tappa all’altra) e si svolgerà interamente all’aperto, in ottemperanza alla normativa vigente anti-Covid-19. E’ gradito, assolutamente non obbligatorio, l’accessorio o l’abito a tema Halloween.