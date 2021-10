"Calici di vino": in bici per visita e degustazione all'azienda Poderi dal Nespoli

15 euro degustazione + 5 euro per i non soci Fiab

Sabato 16 ottobre "Fiab Forlì. Amici della bicicletta" organizza la pedalata "Calici di vino", visita e degustazione presso l'azienda Poderi dal Nespoli a Cusercoli.

Appuntamento ore 9:30 presso il parcheggio del Cimitero di Bussecchio o possibilità di altro appuntamento presso il Bar Dozza a Meldola alle ore 10, per un itinerario di 50 km circa, in parte sterrato. Si consiglia l'uso di MTB. Per la degustazione (vini e piccolo buffet) il costo è di 15 euro.

Ai non soci è chiesto un contributo di 5 euro per assicurazione e organizzazione. Prenotazione entro venerdì 15 al 348 7320810