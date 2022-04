Week end di laboratori a Forlimpopoli, in occasione della Segavecchia

Nel contesto della Segavecchia, la Foresteria San Giuseppe a Forlimpopoli ospiterà sabato 9 aprile due laboratori per bambini, il primo dalle 15.30 alle16.30 per la fascia dai 2 ai 6 anni ed il secondo, dalle 16.45 alle 17.45, per la fascia dai 6 ai 10 anni. I laboratori sono curati da “Le Pasqualotte” con la Compagnia dei Giunchi.

In parallelo l’associazione Terremani e la Galleria il Parco, sempre di Forlimpopoli, hanno promosso altri due laboratori presso la Galleria stessa (in via Pertini), uno per ragazzi ed adulti per la mattinata di sabato 9 aprile ed uno per bambini per la mattinata di sabato 16 aprile. Il primo, in programma come detto sabato 9 dalle 10 alle 11.30, sarà dedicato alla realizzazione di “Ghirlande di primavera” per decorare case e giardini. A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda da parte dei negozianti della Galleria Il Parco. Il laboratorio di sabato 16 aprile sarà invece replicato per tre volte alle 10, alle 10:40 e alle 11:20 e consisterà in una sarà “Caccia al tesoro di Pasqua!” per bambini dai 0 ai 4 accompagnati da un adulto e per quelli dai 5 in su. Tra le prove da affrontare e gli indizi misteriosi per scoprire il tesoro, si creerà una grande opera collettiva di Pasqua.

Entrambi i laboratori sono riservati ai tesserati (per parteciparvi sarà pertanto necessaria l’iscrizione all’Associazione) e avranno rispettivamente un costo di 12 e di 10 euro. Ogni partecipante ai due laboratori riceverà in omaggio un uovo di Pasqua con sorpresa realizzato ed offerto dai negozianti della Galleria Il Parco.

Per info e prenotazioni contattare su WhatsApp 3402513463 o Mail terremaniaps@gmail.com

L’iniziativa si vale del patrocinio del Comune di Forlimpopoli.