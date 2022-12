Weekend in centro a Forlì con le attrazioni natalizie: doppio aapuntamento con i mercati

Weekend in centro a Forlì con le attrazioni natalizie, il Mercatino dell'Antiquariato e il Mercato della seconda domenica di Natale. A 15 giorni da Natale, sabato 10 dicembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori.

Domenica 11 dicembre 2021 a Forlì secondo appuntamento con i 120 espositori che danno vita ai Mercati straordinari delle domeniche di Natale. La festa è già iniziata domenica scorsa e continua con tante bancarelle per la vendita di abbigliamento, calzature, bigiotteria, borse, articoli per la casa, e molto altro. Dalle ore 7.30 alle 20.00, il centro storico di Forlì si animerà con il Mercato straordinario delle Domeniche di Natale.Mercato e shopping offriranno a tutti la giusta occasione per dedicarsi agli acquisti e alla scelta dei regali, passeggiando tra le tantissime bancarelle, cogliendo l'opportunità per dare un'occhiata alle vetrine dei negozi addobbate a festa.