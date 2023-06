Rischio temporali anche per la giornata di lunedì: nuova allerta gialla

Giornata di allerta per possibili temporali anche per martedì dopo un lunedì perturbato. Nel corso della giornata, informa l'Arpae, sono previste precipitazioni sparse lungo i rilievi a carattere di rovescio che localmente potranno interessare anche le aree di pianura. Nell'avviso la Protezione Civile rimarca l'attenzione per possibili fenomeni "di forte intensità con possibili effetti e danni associati. Sono previsti rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua".

"Nel settore collinare centro-orientale permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane. Inoltre, su tutto il territorio collinare-montano, nelle aree interessate da temporali potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e fenomeni franosi", viene aggiunto.

"Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica e per possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale", conclude l'informativa. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Ma la settimana proseguirà all'insegna della variabilità atmosferica, specie lungo la dorsale: "La persistenza di flussi in quota di origine atlantica continuerà ad interessare il nostro territorio regionale per l'intero periodo, apportando condizioni di debole instabilità. Pertanto avremo un cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piogge sparse, più probabili lungo i rilievi appenninici. Temperature pressoché stazionarie".