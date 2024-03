Entroterra sferzato dal vento, nuova allerta per "burrasca moderata". Festività pasquali incerte

L'entroterra sferzato dal vento. E la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo, specificando che "sono previsti venti sud-occidentali di burrasca moderata (da 60 a 80 chilometri orari) sulle aree montane dell'appennino con probabili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore". La giornata di venerdì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso, con temperature valori massimi tra 19 e 23 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati, prevalentemente meridionali, con rinforzi localmente ancora di forte intensità lungo le aree di crinale appenninico nelle prime ore del mattino, in successiva attenuazione. Ventilazione meridionale tendente a disporsi dai quadranti orientali sulle pianure nel corso della giornata.

Simili condizioni sono attese nella giornata di sabato, mentre le festività pasquali - stando alle previsioni del servizio meteorologico dell'Arpae - vedranno un peggioramento delle condizioni atmosferiche per effetto di correnti atlantiche, in particolar modo sul settore occidentale. Informa l'Arpae: "Tra domenica e lunedì sono previste condizioni di cielo per lo più nuvoloso, con piogge sparse sul territorio. Dopo un temporaneo miglioramento nella giornata di martedì, sono previste di nuovo precipitazioni sparse. Le temperature sono attese in diminuzione".