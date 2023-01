Dopo le schiarite torna il maltempo, in pianura la neve cadrà mista a pioggia: diramata l'allerta meteo

Forlivese in zona di "ombra pluviometrica" ancora per poche ore. Si attende un aumento della nuvolosità che darà luogo a nuove precipitazioni, che a tratti potranno assumere carattere di pioggia mista a neve anche in pianura. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per neve e per vento per la giornata di venerdì. "Sono previste nevicate di debole intensità sull'appennino orientale con accumuli stimati tra 10-20 centimetri -si legge nell'avviso -. Sono inoltre previsti rinforzi di vento da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h ) sulle aree di crinale appenninico, lungo la fascia costiera e sul mare con possibili raffiche di intensità superiore. Dalle ore pomeridiane e serali è previsto l'aumento del moto ondoso con condizioni di mare agitato al largo. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale".

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede per venerdì "deboli nevicate interesseranno in mattinata il settore centro-orientale della regione fino ad interessare anche le aree di pianura, mentre è scarsa la probabilità di fenomeni nevosi sulle aree costiere, dove avremo deboli precipitazioni di acqua mista a neve. Dalle ore pomeridiane le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi persistendo solo sulla Romagna, con quota neve in temporaneo rialzo verso i 400-500 metri". Le temperature minime oscilleranno intorno ai 2°C, mentre le massime tra 4 e 6°C. I venti soffierano deboli prevalentemente nord-occidentali nell'entroterra, mentre saranno orti da nord-est su fascia costiera, mare e rilievi di crinale.

Sabato il cielo si presenterà "generalmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulla Romagna che potranno dar luogo a deboli precipitazioni nevose lungo i rilievi montani più orientali. Dal pomeriggio intensificazione delle precipitazioni sulla Romagna con fenomeni nevosi sui rilievi sino a quote collinari. Le temperature minime sono attese in decisa flessione, con valori oscillanti attorno a -1 gradi nelle pianure interne con estese gelate notturne e mattutine, mentre sul settore costiero si attesteranno attorno a 1/2 gradi, mentre le massime non subiranno sostanziali variazioni di rilievo. I venti saranno deboli in prevalenza nord-occidentali sull'entroterra con rinforzi da nord-est sui settori costieri, mare e rilievi romagnoli".

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "una vasta area depressionaria posizionata sul bacino del Mediterraneo ed in lento colmamento manterrà condizioni di tempo perturbato sino alla giornata di lunedì con precipitazioni anche a carattere nevoso sino a quote collinari. I fenomeni interesseranno in particolare le aree orientali della nostra regione. Dalla giornata di martedì seguirà un graduale miglioramento della situazione meteo con residui fenomeni sparsi. Temperature in graduale e lento rialzo".