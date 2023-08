Torna a soffiare il Garbino, venti di burrasca in arrivo sull'entroterra: scatta l'allerta gialla

In arrivo raffiche di vento. La Protezione Civile ha diramato per il pomeriggio di martedì un'allerta "gialla". "Si prevedono sui rilievi centro-orientali venti di burrasca (tra 62 e 74 km/h) da sud-ovest, associati ad ulteriori rinforzi di raffica di intensità superiore". L'Arpae specifica che i venti soffieranno "moderati o forti da sud-ovest sui rilievi centro-orientali, in rinforzo sul settore costiero nelle ore serali".

Nella giornata di mercoledì, invece, si legge nel bollettino, "on sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento, tuttavia non si escludono probabili temporali sulla costa e sulla pianura in prossimità del Po al mattino e rovesci sparsi nella giornata, con venti di intensità sostenuta da est su mare e costa al mattino e da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali dal pomeriggio".

Nella giornata di venerdì, invece, "il transito di una saccatura di origine atlantica apporterà condizioni di instabilità, con temporali sparsi e una sensibile diminuzione della temperatura - rende noto l'Arpae -. In seguito, condizioni di tempo soleggiato porteranno nuovamente a un aumento delle temperature, che potranno dare luogo allo sviluppo di locali rovesci o temporali pomeridiani, più probabili sulle aree appenniniche".