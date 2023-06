Meteo, nuova allerta temporali: "Possibili fenomeni intensi". Nel weekend torna l'alta pressione

Nuova fase instabile sulla Romagna in agguato, con la Protezione Civile che ha diramato una nuova allerta per temporali anche nel Forlivese. "Per la giornata di martedì sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati - viene illustrato nell'avviso -. I fenomeni più intensi sono previsti ad iniziare dalle ore pomeridiane e saranno più probabili lungo i rilievi. Potranno verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e localizzati fenomeni franosi. Con particolare riferimento al settore centro-orientale non si escludono allagamenti delle aree urbane dovuti al non totale ripristino della rete fognaria e nella parte collinare permane la possibilità di evoluzione dei dissesti che si sono innescati nelle ultime settimane". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Mercoledì, invece, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, il cielo si presenterà coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni sparse in pianura, più intense sui rilievi, dove assumeranno carattere di rovescio temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata. Nei giorni a seguire, informa Arpae, F"flussi nord-occidentali manterranno condizioni di debole instabilità, con tendenza ad un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel week-end per la rimonta del campo di alta pressione. Temperature in progressivo e graduale aumento"