Il vento non dà tregua, ancora "burrasca moderata" sull'entroterra. Possibili temporali sabato mattina

Insiste il Garbino sulla Romagna. Anche per venerdì la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per vento per l'entroterra, specificando che "sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con rinforzi o raffiche di intensità superiore sui rilievi centro orientali della regione". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Sul settore occidentale della regione e sulle aree di pianura settentrionali, invece, "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Il servizio meteorologico regionale dell'Arpae prevede per venerdì "nuvolosità variabile con probabili temporali sul settore occidentale in transito lungo le zone di pianura settentrionali fino alla costa tra la tarda mattinata e il pomeriggio-sera. Nella mattina possibile transito di rovesci o temporali anche sulla Romagna". Le temperature minime oscilleranno tra 23 e 25°C, mentre le massime tra 31 e 33. I venti, in prevalenza dai quadranti sud-occidentali, soffieranno "deboli con temporanei rinforzi in pianura e moderati-forti sui rilievi con rinforzi sulle zone di crinale. Rinforzi da ovest sulle zone di pianura nel pomeriggio con possibili raffiche associate al passaggio temporalesco".

Sabato è prevista invece "nuvolosità irregolare al mattino, con possibili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale della regione, in progressiva attenuazione ad iniziare da ovest. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio". Le temperature sono attese in generale flessione, più marcata nei valori massimi, comprese tra i 26/27 gradi della costa e 30-31 gradi del settore centro-occidentale. I venti sono attesi "deboli nord-occidentali al mattino tendenti a ruotare per divenire orientali nel pomeriggio. Il mare inizialmente sarà poco mosso, con moto ondoso in aumento fino a localmente mosso nella sera".

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "flussi in quota settentrionali associati ad un promontorio di alta pressione in espansione sull'Europa occidentale tenderanno a riportare generali condizioni di tempo stabile a partire da lunedì mentre domenica saranno ancora possibili alcuni rovesci o temporali in un contesto comunque di tempo soleggiato. Le temperature saranno in graduale aumento e si porteranno su valori in linea con la media climatologica".