E' in arrivo la seconda ondata di caldo africano dell'estate: "Sarà decisamente intensa e duratura"

Dopo i temporali che a macchia di leopardo hanno bagnato la Romagna nella giornata di giovedì, è in arrivo la seconda ondata di caldo di matrice nord-africana. Il rafforzamento dell'alta pressione porterà fino a mercoledì tempo stabile con ulteriore aumento delle temperature che, nelle pianure interne, potranno raggiungere i 39°C, con condizioni di disagio bioclimatico. Successivamente sembra probabile un indebolimento dell'anticiclone con un graduale calo termico e tendenza a condizioni atmosferiche più instabili.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, il primo terzo dell'estate è alle spalle. Che considerazioni si possono fare?

"Giugno 2023 si è mostrato decisamente più dinamico rispetto allo scorso anno, con maggiore frequenza di temporali e temperature che, pur sopra la media, sono risultate tutto sommato accettabili e senza picchi eccezionali. Questo a causa di un anticiclone non particolarmente forte sul Nord Italia, che è rimasto così lambito dalle infiltrazioni instabili atlantiche, e da una sola unica comparsata dell'anticiclone africana. Questo per ora, perchè le cose stanno per cambiare".

Al momento contiamo una sola ondata di caldo di matrice nord-africana. E' imminente la seconda. Cosa dobbiamo attenderci?

"Questa seconda ondata di caldo africana sarà decisamente intensa e anche piuttosto duratura. Le temperature saranno in netto rialzo già nel weekend".

Sarà più severa e prolungata della precedente?

"Decisamente "

L'apice di questa ondata di caldo quando è previsto?

"Il picco è atteso tra lunedì e mercoledì prossimo".

Picchi di temperature attesi?

"Punte di 37-39°C sull'entroterra, qualche grado in meno sulle coste complici le brezze marine, ma con afa elevata. Caldo e afa insisteranno anche nelle ore serali e in prima nottata sempre la prossima settimana".

Come proseguirà la seconda metà di luglio?

"Da metà luglio il caldo africano dovrebbe in parte smorzarsi per il passaggio di qualche temporale anche di forte intensità, ma non sono escluse nuove rimonte dell'anticiclone africano".

Per quanto riguarda agosto, quali sono le proiezioni dei modelli matematici?

"Caldo, ma anche con qualche temporale, più dinamico quindi rispetto allo scorso anno".

In sintesi, come si può definire l'estate 2023?

"Siamo ancora nella prima parte, prematuro darne quindi una definizione. A livello generale dovrebbe comunque dimostrarsi più calda del normale, ma non come l'anno scorso, e più dinamica".